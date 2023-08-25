Çamaşır Makinesi Suyu Neden Isıtmaz? Çamaşır Makinesi Suyu Isıtmıyor, Nedeni ve Çözümü Nedir?

Çamaşır makinelerinde bulunan programların her birinde makine farklı sıcaklıkta çamaşırları yıkar. Makinenin içinde suyun sıcaklığını ayarlayan bir rezistans vardır. Çamaşırların sıcak su ile yıkanması daha temiz olmasını sağlar. Bu nedenle makinenin her durumda suyu ısıtabilmesi gerekir. Çamaşır makinesi suyu neden ısıtmaz, makine suyu ısıtmıyor, nedeni ve çözümü nedir gibi sorular problemi anlamanızı sağlayacaktır.

Çamaşır Makinesi Suyu Neden Isıtmaz?

Çamaşır makinelerinin yıkama programlarının her biri farklı sıcaklıkta çamaşırların yıkanmasını sağlar. Makine, 30 dereceden 95 dereceye kadar suyu ısıtma kabiliyetine sahiptir. Bu sıcaklık ayarı çamaşırların türüne göre belirlenir. Bazı makineler bu sıcaklık ayarını kendisi otomatik olarak yapar. Bazılarında ise manuel olarak sıcaklık ayarının yapılması gerekir.

Çamaşır makinesinin çeşitli arızalar nedeniyle suyu ısıtmama durumu olabilir. Su ısıtılamadığında çamaşırların verimli şekilde yıkanması da mümkün değildir. Makinenin suyu ısıtamamasının birkaç temel nedeni olabilir. Bu sebepler üzerine yoğunlaşırsanız sorunu çözmek çok daha kolay olacaktır.

Çamaşır Makinesi Suyu Isıtmıyor, Nedeni ve Çözümü Nedir?

Çamaşır makineleri, yapılan program ayarına göre suyu ısıtmalıdır. Suyun ilgili sıcaklığa ulaştırılması için makinenin bazı parçalarının doğru şekilde çalışıyor olması gerekir. Makine suyu ısıtmıyorsa akla gelen sorunların başında makinenin rezistans arızası gelir. Suyun ısıtılması rezistans ile sağlanır. Rezistansın değiştirilmesi ya da kireçlendi ise temizlenmesi gerekebilir.

Makine suyunun istenen sıcaklığa ulaştırılması ve sıcaklığın ölçülmesi için makine içinde sıcaklık sensörleri vardır. Bu sensörlerin arıza yapması halinde de makine suyu istenen sıcaklığa ulaşamaz. Sensörlerin değiştirilmesi için sorun çözülebilir. Sayılan sorunların çözümü için teknik destekten yardım almanız uygun olacaktır. Makinenizin marka ve modeline uygun parçaların kullanılması, ilerleyen dönemde tekrar arıza yapma riskini en aza indirecektir.