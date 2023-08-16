Haberler Yaşam Haberleri Çamaşır Makinesi Yumuşatıcı Almıyor, Neden Olabilir? Çamaşır Makinesi Neden Yumuşatıcı Almaz?
Giriş Tarihi: 16.8.2023 15:57 Son Güncelleme: 16.8.2023 15:57

Çamaşır Makinesi Yumuşatıcı Almıyor, Neden Olabilir? Çamaşır Makinesi Neden Yumuşatıcı Almaz?

Çamaşır makineleri, evlerin vazgeçilmez beyaz eşyalarından biridir. Söz konusu eşyalar hayatı kolaylaştıran elektronik ürünlerin başında gelir. Makinelerin 3 gözü vardır. Bunların ikisine deterjan diğerine ise yumuşatıcı konur. Fakat belli durumlarda makine yumuşatıcıyı almaz ya da alamaz. Konu ile ilgili çamaşır makinesi yumuşatıcı almıyor, neden olabilir sorularının cevabını bilmek uygun olacaktır.

Çamaşır Makinesi Yumuşatıcı Almıyor, Neden Olabilir? Çamaşır Makinesi Neden Yumuşatıcı Almaz?

Çamaşır makinesinde yumuşatıcı bölmesi genellikle orta kısımdaki bölmedir. Bu bölmeye markanın uygun gördüğü seviyede yumuşatıcı koyarak ekleme işlemini yapabilirsiniz. Arıza ya da yanlış kullanımdan kaynaklı olarak makine, bölmedeki yumuşatıcıyı alamayabilir. Bunun için basit birkaç adım uygulayabilirsiniz. Çamaşır makinesi yumuşatıcı almıyor, neden olabilir, neden yumuşatıcı almaz sorularının cevapları yol gösterici olacaktır.

Çamaşır Makinesi Yumuşatıcı Almıyor, Neden Olabilir?

Çamaşır makinelerinin deterjan bölmesinde 3 farklı bölüm bulunur. Bunlardan ikisi deterjan için diğeri ise yumuşatıcı için ayrılmıştır. Yumuşatıcı bölmesi çamaşır makinesinin marka ve modeline göre değişmekle birlikte genellikle orta kısımda bulunur. Makine, programının özelliğine göre belli bir süre sonra yumuşatıcı alır ve çamaşırların üzerine bu yumuşatıcı eklenir. Fakat bazı arıza ya da yanlış kullanım durumlarında makine yumuşatıcıyı alamayabilir. Makinenin yumuşatıcı alamamasının temel nedeni kireçlenme sorunudur. Makinenin içinde kireçlenmeyi engelleyici rezistans bulunur. Bu rezistansın olması gerekenden fazla miktarda kireçlenmesi halinde makine yumuşatıcıyı alamaz. Bu nedenle yumuşatıcı alamama sorununun çözümü için rezistansın mutlaka kontrol edilmesi gerekir.

Çamaşır Makinesi Neden Yumuşatıcı Almaz?

Makinenin yumuşatıcıyı alamamasının diğer bir nedeni de makinenin program arızasıdır. Makinelerde kullanılan farklı programlar vardır Bu programların her birinde makinenin hangi seviyede su alacağı, deterjan alacağı ya da yumuşatıcı alacağı bellidir. Programın arıza yapması halinde makine ne zaman veya ne şekilde yumuşatıcı alacağını bilemez. Doğal olarak yumuşatıcı koyulduğu bölümde kalır. Bu durumun önüne geçmek adına makinenin ana kart ve program ayarlarında kontrol edilmesinde fayda vardır.

Makinenin yumuşatıcı alamaması halinde yaşanan sorun ana kart ya da programdan kaynaklı ise arızanın giderilmesi için harcanacak meblağ büyük olabilir. Rezistans sorunlarının çözümü için ise düşük bir meblağ harcanarak sorun çözülebilir.

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Çamaşır Makinesi Yumuşatıcı Almıyor, Neden Olabilir? Çamaşır Makinesi Neden Yumuşatıcı Almaz?
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