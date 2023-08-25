Çamaşır Makinesinde Ön Yıkama Nedir? Ön Yıkamada Hangi Çamaşırlar Yıkanır ve Ne Kadar Sürer?

Çamaşır makinelerinde sıklıkla tercih edilen yıkama modlarından biri de ön yıkamalı programdır. Bu program seçiminde makine çamaşırları çok daha temiz ve hassas şekilde yıkar. Makinenin ne şekilde ön yıkama yaptığı ve ön yıkamanın ne kadar devam ettiği, konu ile ilgili bilinmesi gerekenler arasındadır. Çamaşır makinesinde ön yıkama nedir, bu programda hangi çamaşırlar yıkanır ve ne kadar sürer sorularının cevabı sizlere istediğiniz bilgileri verecektir.

Çamaşır Makinesinde Ön Yıkama Nedir?

Ön yıkama, çok fazla kirli olan çamaşırların istenen düzeyde temiz şekilde yıkanması için kullanılan bir çamaşır makinesi programıdır. Tüm yeni nesil çamaşır makinelerinde ön yıkama programı bulunur. Makinelerin ön yüzündeki gösterge panellerinde yer alan ön yıkama butonuna bastığınızda çamaşır makinesi ön yıkama işlemi yapacaktır.

Ön yıkama, çok kirli çamaşırların temiz olarak makineden çıkması için kullanılan bir programdır. Özellikle bebek çamaşırları ve iş kıyafetlerinin bu programda yıkanması uygundur. Ön yıkama programında çamaşırlar yoğun kirden arındırılır ve normal suda yıkanmaya başlanır. Bu sayede çamaşırlardaki koku, leke ve buna benzer tüm olumsuzluklar yok edilir.

Ön Yıkamada Hangi Çamaşırlar Yıkanır ve Ne Kadar Sürer?

Çamaşır makinelerindeki ön yıkamanın belirli bir süresi yoktur. Ön yıkamanın süresi makinenin marka ve modeline göre değişir. Bazı makinelerde bu süre 2 saat dolaylarında iken bazılarında 4 saati bulabilir.

Çamaşırların ön yıkamalı programda yıkanması, kullanıcının memnun edici sonuçlar almasını sağlar. Çünkü ön yıkamada yıkanan çamaşırlar son derece temiz şekilde makineden çıkar. Fakat çamaşır yıkama süreci uzun olduğundan bu program, çamaşırların acil şekilde yıkanması istendiğinde tercih edilmez. Kısa programlarla çamaşırların 10-15 dakika gibi kısa sürede yıkanması mümkündür.