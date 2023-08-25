Çamaşır Makinesinde Yumuşatıcı Nereye Konur, Çamaşır Makinesinin Hangi Gözüne Yumuşatıcı Konur?

Teknolojinin, üretiminde belirgin şekilde hissedildiği beyaz eşyalardan biri de çamaşır makineleridir. Çamaşır makineleri, kısa süre içerisinde çamaşırlarınızın yıkanmasını sağlar. Söz konusu beyaz eşyalar aynı zamanda çamaşır yıkama işleminin ekonomik şekilde yapılmasında da etkilidir. Bilinmesi gerekenlerden biri de deterjan ve yumuşatıcı gözlerinin hangileri olduğudur. Çamaşır makinesinde yumuşatıcı nereye konur, hangi gözüne yumuşatıcı konur soruları incelenmelidir.

Çamaşır Makinesinde Yumuşatıcı Nereye Konur?

Çamaşır makinelerinin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı son derece önemlidir. Genellikle çamaşır makinelerinde 3 göz vardır. Bu gözlerden ikisi deterjan, biri ise yumuşatıcı için ayrılmıştır. Yumuşatıcı için ayrılan göz ortadaki gözdür. 1 ve 3 numaralı gözler ise deterjan için ayrılmıştır. Uygun deterjan ve yumuşatıcı kullanarak çamaşırların istenen performansta yıkanmasını sağlayabilirsiniz.

Çamaşırların yıkamadan sonra yumuşacık kalması için makinelerinde yumuşatıcı kullanılmalıdır. Yumuşatıcının ne ölçüde koyulması gerektiğini tayin etmek için yumuşatıcı kapağını kullanabilirsiniz. Yumuşatıcı gözüne 1 kapak yumuşatıcı koymanız yeterli olacaktır.

Çamaşır Makinesinin Hangi Gözüne Yumuşatıcı Konur?

Çamaşır makinelerinin orta gözü yumuşatıcı gözü olarak ayrılmıştır. Yumuşatıcı kullanmak tamamen kullanıcının ihtiyaçları ile orantılıdır. Dilerseniz yumuşatıcı olmadan da çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Fakat çamaşırlar yıkandıktan sonra yumuşacık çıkmasını istiyorsanız yumuşatıcı kullanmanız tavsiye edilir. Söz konusu ürünler ile çamaşırlarınızın daha sağlıklı ve yumuşak olduğunu göreceksiniz. Çamaşır makinelerinin kullanım talimatlarında da yumuşatıcı kullanılması tavsiye edilir. Makineden en yüksek verim alınması da yumuşatıcı kullanımı ile mümkündür.