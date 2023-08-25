Çamaşır Makinesinin Rezistansı Neden Bozulur? Çamaşır Makinesi Rezistansı Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Rezistans, çamaşır makinesinin en önemli parçalarından biridir. Rezistansın bozulması durumunda, çamaşır makinesi suyu ısıtamaz ve çamaşırlar temizlenmez. Bu parçanın bozulmasının birçok nedeni olabilir. Rezistans bozuldu ise değiştirilmesi, çamaşır makinesinin ömrünü uzatır ve çamaşırların daha iyi temizlenmesini sağlar. Bu nedenle çamaşır makinesi rezistansı neden bozulur, bozuk olduğu nasıl anlaşılır, bozulursa ne olur gibi konular hijyen açısından önem arz etmektedir.

Çamaşır Makinesinin Rezistansı Neden Bozulur?

Çamaşır makinesinin rezistansı, çamaşırların yıkanması sırasında suyu ısıtan elektrikli bir parçadır. Rezistans bozulursa, çamaşırlar yıkanırken su ısınmaz ve çamaşırlar iyice temizlenmez. Rezistansın bozulmasının birçok nedeni olabilir, ancak en yaygın nedenler şunlardır:

Aşırı kullanım: Çamaşır makinesi çok sık kullanılırsa, rezistans daha fazla ısınır ve daha hızlı bozulur.

Suyun kireçlenmesi: Sudaki kireç, rezistansa yapışarak rezistansın ısınmasını engelleyebilir ve rezistansı bozabilir.

Elektrik kesintileri: Elektrik kesintileri, rezistansın bozulmasına neden olabilir.

Rezistansın yanlış kullanımı: Rezistans, çamaşır makinesi talimatlarına uygun kullanılmazsa, daha hızlı bozulabilir.

Rezistansı bozulursa, çamaşır makinesi tamircisi tarafından değiştirilmelidir. Rezistansın değiştirilmesi, çamaşır makinesinin ömrünü uzatır ve çamaşırların daha iyi temizlenmesini sağlar. Rezistansın bozulmasını önlemek için yapılabilecekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Çamaşır makinesini çok sık kullanmayın.

Çamaşırları, rezistansın aşırı ısınmasını engelleyecek şekilde yıkayın.

Suyun kireçlenmesini önleyin.

Elektrik kesintilerinden kaçının.

Rezistansı, çamaşır makinesi talimatlarına uygun kullanın.

Çamaşır Makinesi Rezistansı Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Çamaşır makinesi rezistansının bozuk olup olmadığını kontrol etmek için, bir multimetre kullanabilirsiniz. Multimetre, elektriksel devrelerin direncini ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Multimetre ile rezistansın direncini ölçerek, rezistansın bozuk olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Rezistans bozuksa, çamaşır makinesi tamircisi tarafından değiştirilmelidir. Rezistansın değiştirilmesi, çamaşır makinesinin ömrünü uzatır ve çamaşırların daha iyi temizlenmesini sağlar. Çamaşır makinesi rezistansı bozuk olduğunda, aşağıdaki belirtiler görülebilir:

Çamaşır makinesi suyu ısıtmıyor,

Çamaşır makinesi su boşaltmıyor,

Çamaşır makinesi çok fazla ses çıkarıyor,

Çamaşır makinesi çalışıyor gibi görünüyor, ancak çamaşırlar yıkanmıyor,

Çamaşır makinesi aşırı ısınıyor,

Çamaşır makinesi elektrik çarpıyor ise çamaşır makinesi rezistansının bozuk olma olasılığı yüksektir.

Rezistansın bozulmasını önlemek için, aşağıdakileri yapabilirsiniz: