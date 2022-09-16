Camdaki Kız dizi 48. Bölüm full izle! Kanal D ile Yeni Sezon Camdaki Kız son bölüm izle tek parça – HD (15 Eylül 2022)

Yaşadıklarından dolayı azap içinde olan Muzo, kendisini yine odasına hapsetmiştir. Nalan'la iletişim kurma yolları arayan Hayri ise Nalan'ın kendisini öpmesinin mutluluğu içindedir. Nalan'ın odasında bulduğu gizemli not ise Hayri ile arasında olanları bilenlerin sadece ikisi olmadığını gösterir.