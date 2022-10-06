Camdaki Kız 51. bölüm canlı izle! Kanal D canlı yayın ekranı ile Camdaki Kız canlı izle

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Feride'nin baskıları artık Nalan üzerinde işe yaramamaktadır. Nalan annesine asla söylemeyeceği sözleri söyler. Sedat'a karşı da farklı değildir. Öte yandan Koroğlu ailesi de karışmıştır. Hem Rafet ve Gülcihan hem de Selen için işler hiç iyi gitmez.

Nalan yaşadığı hayattan ve Sedat'ın söylediği yalanlardan bıkmıştır. Artık daha fazla dayanamaz. Hayri'den kaçarken aslında bir noktada Hayri'ye daha çok yaklaşmaktadır. Hayri ve Nalan bahçede sarılırken onları Muzo görür! Muzo gerçeği açıklayacak mı?