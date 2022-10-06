Camdaki Kız 51. bölüm canlı izle! Kanal D canlı yayın ekranı ile Camdaki Kız canlı izle

Camdaki Kız 51. bölüm ekranı, dizinin takipçilerinin bugün sürekli arattığı konular arasında. Kanal D ekranlarında yayına giren yapım, yeni sezonuyla devam ediyor. İşte Camdaki Kız canlı izle ekranı
CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE
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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?
Feride'nin baskıları artık Nalan üzerinde işe yaramamaktadır. Nalan annesine asla söylemeyeceği sözleri söyler. Sedat'a karşı da farklı değildir. Öte yandan Koroğlu ailesi de karışmıştır. Hem Rafet ve Gülcihan hem de Selen için işler hiç iyi gitmez.
Nalan yaşadığı hayattan ve Sedat'ın söylediği yalanlardan bıkmıştır. Artık daha fazla dayanamaz. Hayri'den kaçarken aslında bir noktada Hayri'ye daha çok yaklaşmaktadır. Hayri ve Nalan bahçede sarılırken onları Muzo görür! Muzo gerçeği açıklayacak mı?
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?
Sedat'ın geri dönüşü, hem Selen hem de Feride'nin sarf ettiği sözler Nalan'ın Hayri ile ilgili duygularını bastırmasına sebep olur. Sedat'ı Alp'ten özür dilemesi için Cana ile yaşadıkları eve götüren Rafet; şirkette yaptığı toplantıda da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın artık Selen'e devredildiğini açıklar. Billur ile Nalan ise Sedat'ın dönüşünü kutlamak için dışarıda bir eğlence planlar. Feride, Nalan'ın depodaki panik anlarından şüphe ederek, inceleme yapıyor. Hayri'nin bıraktığı iz, Feride'nin dikkatinden kaçmıyor! Hayri, kendini ele verecek mi?
Nalan'la konuşmak için içeri giren Hayri, Muzo tarafından izlendiğini fark etmez. Nalan, Hayri'ye olan öfkesini çekinmeden bağıra çağıra haykırır. Muzo, ikili arasında yaşanan hararetli tartışmanın farkındadır. Nalan'ın Sedat için organize ettiği gecede Hayri, kıskançlıktan deliye dönüyor. Nalan'ın yanında erkekleri gören Hayri, bir anda mekana giriyor ve Nalan'ı çağırıyor. Nalan ise Hayri'nin sert çıkışının ardından geceyi bitirip konağa dönüyor. Muzo, yasak aşkın farkına varacak mı?