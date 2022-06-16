Camdaki Kız final mi yapıyor, bitecek mi? Kanal D ile bu akşam Camdaki Kız sezon finali mi, yeni sezon ne zaman?

Camdaki Kız yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda. Pera ve Muzo evlenirken Nalan, verdiği kararları yeniden sorguluyor. Hayri ile yakınlaşan Nalan gerçeklerle yüzleşip güçlenmeye çalışıyor. Fragmanın ardından "Camdaki Kız final mi yapıyor?" sorusu yanıt aramaya başladı. Son dönemde birçok yapımın final kararı alması izleyiciyi düşündürdü. Gözler Kanal D ve yapımcıya dönerken akşam yayınlanacak 47. Bölüm bekleniyor. Peki, Camdaki Kız sezon finali mi, yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…
CAMDAKİ KIZ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTTİ Mİ?
2 sezondur Kanal D ekranlarında süren Camdaki Kız 47. Bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Son bölümlerde gerçeklerin ortaya çıkması final iddialarını doğurmuştu.
Peki, bu akşamCamdaki Kız final mi, sezon finali mi?
CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Tam tarih bilinmemekle birlikte genelde dizilerin sezon arası ardından Eylülde ekranlara gelmesi bekleniyor.
Devam eden dizilerin yerini yaz dizileri alıyor. Peki, Camdaki Kız sezon finalinde neler olacak?
CAMDAKİ KIZ 47. BÖLÜM ÖZETİ
Cana'nın hamileliğini öğrenen Nalan, onunla yüzleşmeye gider. Nalan, kendisine söylenen yalanlara daha fazla katlanamayarak Cana'yı yüzleşmek için konağa getirir. Muzo ve Para'nın düğün hazırlıkları tam gaz devam ederken, aralarındaki tansiyon gitgide artan Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar.
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