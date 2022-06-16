Camdaki Kız final mi yapıyor, bitecek mi? Kanal D ile bu akşam Camdaki Kız sezon finali mi, yeni sezon ne zaman?

Camdaki Kız yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda. Pera ve Muzo evlenirken Nalan, verdiği kararları yeniden sorguluyor. Hayri ile yakınlaşan Nalan gerçeklerle yüzleşip güçlenmeye çalışıyor. Fragmanın ardından "Camdaki Kız final mi yapıyor?" sorusu yanıt aramaya başladı. Son dönemde birçok yapımın final kararı alması izleyiciyi düşündürdü. Gözler Kanal D ve yapımcıya dönerken akşam yayınlanacak 47. Bölüm bekleniyor. Peki, Camdaki Kız sezon finali mi, yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…