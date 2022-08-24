Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi hakkında sevindirici gelişme geldi!

Camdaki Kız yeni sezon hakkında araştırmalar sürekli olarak devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizi hakkında vatandaşlar sürekli Camdaki Kız ne zaman başlıyor sorusunu yöneltiyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyenlerin uzun süredir en merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlıyor? İşte detaylar!
CAMDAKİ KIZ EN SON NE OLDU?
Cana'nın hamileliğini öğrenen Nalan, onunla yüzleşmeye gider. Nalan, kendisine söylenen yalanlara daha fazla katlanamayarak Cana'yı yüzleşmek için konağa getirir. Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu bilen herkes sonuna kadar inkar eder. Nalan, Sedat ve Cana'nın ilişkisinin devam ettiğini ve Cana'nın Sedat'tan bebek beklediğine artık emindir.
Ancak Nalan'ın tüm ısrarları karşısında herkes durumu inkar eder. Nalan, dayanamaz ve konağı ayağa kaldırır. Cana, Hayri ve Nalan arasında büyük bir enerji olduğunun farkındadır. Konaktaki gergin gecenin ardından Cana'yı evine bırakan Hayri, istemeden de olsa büyük bir itirafı duyar.
Koroğlu Ailesi'nin sahte mutluluklarına artık inanmadığını belli eden Nalan, Billur'u görünce dertleşiyor. Bu sırada alkolü fazla kaçıran Nalan, sarhoş oluyor. Çevresindeki herkesin sahte mutluluk içinde olduğuna artık inanmayan zavallı kadın düşündüklerini de paylaşmaktan çekinmiyor.
Muzo ve Pera'nın düğününe davetsiz katılan Cana, başına geleceklerden habersiz Feride'yle konuşmaya devam eder. Bu sırada Alp'in gelmesi herkesi şoke eder. Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu bilen Alp, Sedat'ı tahrik eden sözler söyleyerek bağırır.
Cana ve Selen, Sedat'ın elinden Alp'in kurtarmaya çalışır. Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar. Nalan, duygularını tüm şeffaflığıyla Hayri'ye anlatır ve yakaladığı cesaretle Hayri'yi öper.
CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
16 Haziran 2022 tarihinde sezon finali yapan dizinin çekimleri başladı! Dizinin eylül ayının ilk ya da ikinci haftası yayına girmesi planlanıyor.
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Burcu Biricik (Nalan)
Feyyaz Şerifoğlu (Sedat)
Hande Ataizi (Cana)
Tamer Levent (Rıfat Koroğlu)
Devrim Yakut (Gülcihan Koroğlu)
Selma Ergeç (Selen Koroğlu)
Şerif Erol (Adil İpekoğlu)
Hamza Yazıcı (Tako)