Cami duvarından Mekke şehir planı çıktı

Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'ndeki tarihi camide 2 buçuk yıl önce gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve yaklaşık 300 parçaya ayrılmış kâğıt eser, Ankara'da uzman konservasyon ekipleri tarafından titizlikle birleştirilmeye devam ediyor. Yapılan ilk incelemeler, eserin Osmanlı minyatür sanatı tekniğiyle hazırlanmış, 18 ya da 19'uncu yüzyıla ait bir Mekke şehir planı olabileceğini ortaya koydu. Restorasyon sürecinde caminin duvarı içinde tespit edilen ve yapıya ait olmadığı belirlenen taşın kaldırılmasıyla birlikte boşluk ortaya çıktı. Bu boşluktan çıkan çok sayıda kâğıt parçası, uzman ekiplerin dikkatli çalışmasıyla tek tek toplanarak Ankara'ya gönderildi.

Kâğıtların oldukça kırılgan, dağılmış ve ciddi şekilde deformasyona uğramış olduğu belirlenirken, eserlerin zarar görmeden incelenebilmesi için özel konservasyon sürecine alındığı bildirildi. Uzmanlar, çalışmalar tamamlandığında eserin hem sanat tarihi hem de İslam coğrafya ve şehir planlama tarihi açısından önemli bilgiler sunabileceğini belirtiyor. Parçaların birleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından eserin pano haline getirilerek Kütahya Müze Müdürlüğü'nde sergilenmesi planlanıyor. İHA