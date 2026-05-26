Cami imamını darp eden şüpheli tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde meydana gelen olayda, cami imamı Selami Beyaztaş (51), elektrikli süpürge ile içeride temizlik yaparken süpürgeyi kapatan F.Y. ile tartışma yaşamış, tartışmanın ardından fişi takıp temizlik yapmaya devam eden imama F.Y., yumrukla saldırmıştı. Saldırının ardından imam Selami Beyaztaş, çevredeki kişilerin yardımıyla hastaneye kaldırılmış, F.Y. ise kısa sürede yakalanmıştı.

4 ADET SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İmamı darp eden F.Y. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Y.'nin kasten yaralama olmak üzere 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.