Haberler Yaşam Haberleri Cami imamını darp eden şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.05.2026 14:15

Cami imamını darp eden şüpheli tutuklandı

Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde camide temizlik yapan imam Selami Beyaztaş'ı darp eden F. Y. çıkarıldığı Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Y.'nin kasten yaralama olmak üzere 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Cami imamını darp eden şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde meydana gelen olayda, cami imamı Selami Beyaztaş (51), elektrikli süpürge ile içeride temizlik yaparken süpürgeyi kapatan F.Y. ile tartışma yaşamış, tartışmanın ardından fişi takıp temizlik yapmaya devam eden imama F.Y., yumrukla saldırmıştı. Saldırının ardından imam Selami Beyaztaş, çevredeki kişilerin yardımıyla hastaneye kaldırılmış, F.Y. ise kısa sürede yakalanmıştı.

4 ADET SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İmamı darp eden F.Y. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Y.'nin kasten yaralama olmak üzere 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

#BAHÇELİEVLER #BAKIRKÖY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Cami imamını darp eden şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA