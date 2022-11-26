Düzce’deki deprem sonrası hasar alan cami minaresi yıkıldı

Düzce 23 yıl sonra 5.9 şiddetindeki depremle sallandı. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9'luk depremde birçok bina ağır hasar aldı. Bunlardan biri ise Depremin merkez üssü olan Gölyaka'nın Sarıdere Köyü Camii oldu.

Depremde ağır hasar alan cami, ekipler tarafından yıkılacak yapılar arasına alınmıştı. Sarıdere Köyü sakinlerinden olan İsmail Yılmaz ise minarenin yıkılış anını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz açıklamasında: ''Rahmetli babamın ilk görev yaptığı Sarıdere Camiinin minaresi yıkılıyor, depremde büyük hasar almıştı. Biz gerçekten çok üzgünüz'' ifadelerine yer verdi.