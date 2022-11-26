Haberler Yaşam Haberleri Düzce'deki deprem sonrası hasar alan cami minaresi yıkıldı
Giriş Tarihi: 26.11.2022 23:03 Son Güncelleme: 26.11.2022 23:09

Düzce'deki deprem sonrası hasar alan cami minaresi yıkıldı

Düzce’de gerçekleşen 5.9 şiddetindeki depremde birçok bina hasar aldı. Hasar alan yapılanlardan biri olan Gölyaka Sarıdere Köyü Camii'nin yıkılma anı cep telefonu ile görüntülendi. Cami için yıkım kararı alındı.

ENES GÜNEŞ
Düzce’deki deprem sonrası hasar alan cami minaresi yıkıldı

Düzce 23 yıl sonra 5.9 şiddetindeki depremle sallandı. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9'luk depremde birçok bina ağır hasar aldı. Bunlardan biri ise Depremin merkez üssü olan Gölyaka'nın Sarıdere Köyü Camii oldu.

Depremde ağır hasar alan cami, ekipler tarafından yıkılacak yapılar arasına alınmıştı. Sarıdere Köyü sakinlerinden olan İsmail Yılmaz ise minarenin yıkılış anını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz açıklamasında: ''Rahmetli babamın ilk görev yaptığı Sarıdere Camiinin minaresi yıkılıyor, depremde büyük hasar almıştı. Biz gerçekten çok üzgünüz'' ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kırmızı dosya açıldı! Bakan Soylu tek tek anlattı: 74 belediyeye 88 terör soruşturması
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Son dakika: Şişli Kuştepe'de korkunç olay! Gecekonduda 2'si kadın 3 ceset
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 'Sözleşmeli memura kadro ne zaman' sorusu yanıt buldu!
"Yunan ağzı yakışmıyor Ceyda!" Suzan Sabancı Dinçer’in kızı Ceyda Sabancı Dinçer'e 'Constantinople' tepkisi!
SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu 'Sahte Doktor' ile ilgili açıklama geldi! Hastaneye bu şekilde girmiş! Hiç reçete yazmamış
Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a 'Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi' iftirası! Aldığı yanıt sonrası kıvırdı, sosyal medyada tepki yağdı
SON DAKİKA: KYK borç sorgulama ekranı açıldı! Bakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı: An itibarıyla e-Devlet'te!
Dehşet evinde sır perdesi aralandı.. Pompalı ile katliam yapan aranıyor!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş'ten flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce'deki deprem sonrası hasar alan cami minaresi yıkıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA