Cami önünde piyango bileti satılamayacak

İstanbul Valiliği'nden milli piyango bileti satışına yönelik genelge yayımlandı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış olduğu ifade edilen genelgede, bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığının valiliğe intikal eden şikayetlerden anlaşıldığı belirtildi. Genelgede, "İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır. Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili olarak kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerince gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması istendi.