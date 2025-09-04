Haberler Yaşam Haberleri Cami tuvaletinde bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı!
Kayseri'de bulunan bir cami tuvaletinde meydana gelen olayda, iki kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, F.P., isimli şahıs ağır yaralanırken, kaçan şüpheli için çalışma başlatıldı.

Olay, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Sevim Kumlu Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi.

F.P. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. F.P., kavgada bıçakla ağır yaralandı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklandıktan sonra kaçmaya çalışıp, bir taksi durağının önünde yere yığılan F.P., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

