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Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:00

Camide kanlı saldırı: 2 ölü

Kayseri'de Saraycık Camii'nde yatsı namazı öncesi meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Camide kanlı saldırı: 2 ölü
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Merkez Kocasinan İlçesi Saraycık Mahallesi Saraycık Cami'ne yatsı namazı öncesi gelen psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen M.A., cemaatten Musa Y. ile Zübeyir T.'ye bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Y. ile Zübeyir T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren M.A., jandarma ekiplerince olayın ardından gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayın nedeni ve tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldı.

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Camide kanlı saldırı: 2 ölü
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