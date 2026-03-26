Camide komşusunu bıçaklayarak öldürmüştü: 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

KARAR DURUŞMASI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Yasin Şanlı ile taraf avukatları hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve pişman olduğunu söyleyen sanık Şanlı, "Eylemimin savunulacak bir tarafı yok. Her şeyi kabul ediyorum. Ama, tasarlama ya canilik durumunu kabul etmiyorum. Benim asker olduğum yönünde, eğitimli olduğum yönünde savunma yapıyorlar. 8 yıllık mesleğim vardı. Tasarlamadım. Spontane oldu. Tasarlasam kaçmaz mıydım? Denemez miydim? Askeri personel olmam nedeniyle sınır ötesinde birçok operasyonda sızma girişimi yaptım. Günlerce, aylarca aç susuz kaldım. Eğer ben bu olayı tasarlayarak yapsaydım, işlediğim cinayet hukuk literatürüne girerdi. Bu şekilde ithamlarda bulunarak benim sinir uçlarımla oynuyorlar. Rahmetli de aynısını yapardı. Tamam, öldürücü bir darbe ama eğitimli bir askeri personel vuruşu böyle olmaz. Olayı asla tasarlamadım. Canavarca veya tasarlama eylemini kabul etmiyorum. Ben yaptığım eylemin cezasını çekip çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Maktulün yakınlarından bile benim için tanıklık yapanlar oldu. Madem ben caniyim insanlar neden benim için tanıklık yapıyor? Bana yardım etmek istiyor? Her iki tarafın avukatlarının da ek süre taleplerinin kabul edilmemesini istiyorum. Reyhan Yenge (maktulün eşi) hakkını helal etsin. Kendisi burada değil ama ikimizin de ocağı söndü" diye konuştu.