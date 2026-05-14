Camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirdi: İmamdan hayata döndüren kalp masajı!

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Hz. Musa Camisi'nde meydana geldi. Camiye namaz kılmak için gelen 70 yaşındaki Hüseyin Özgün, namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirip yere düştü. Durumu fark eden 34 yaşındaki cami imamı Hasan Demir koşarak Özgün'ün yanına geldi ve kalp masajı yapmaya başladı. Kalp masajının ardından, Hüseyin Özgün tekrardan hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Özgün'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.