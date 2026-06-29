Camide tartıştığı 2 kişiyi öldürdü

Kayseri
'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A., yatsı namaz öncesi camide tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olay Kocasinan
ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A., yatsı namazı için camide bekleyen Musa Yiğit (81) ve Zübeyir Tosun (78) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet A., yanındaki bıçakla Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun'u yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun'un hayatını kaybettiaztına alınan Mehmet A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.