Camila Cabello kimdir? Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan Camila Cabello kaç yaşında, nereli?

Şarkıcı Camila Cabello ile ilgili bilgiler Şampiyonlar Ligi finalinde maç öncesi sahne almasının ardından merak edilerek "Camila Cabello kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

CAMİLA CABELLO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şarkıcı "Camila Cabello kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler;

Karla Camila Cabello Küba-Amerika asıllı şarkıcı, söz yazarı Ve aktris. Syco Music ve Epic Records ile ortak bir anlaşma imzalayarak 2012 yılında The X Factor ABD'de kurulan Fifth Harmony adlı kız grubunun bir üyesi olarak öne çıktı.

Gruptayken Cabello, Shawn Mendes ile "I Know What You Did Last Summer" ve Machine Gun kelly ile "Bad Things" Adlı İşbirliklerinin ABD Billboard Hot 100'de İlk 4'e Girmesi ile Solo Sanatçı olarak kariyerine adım atmaya Başladı. 2016'nın sonlarında gruptan ayrıldıktan sonra Cabello, Pitbull "Hey Ma" Ve J Balvin, "The Fate of the Furious" Film Müziği Jeneriği seslendirmesinin ardından ilk Solo single'ı "Crying in the Club" da dahil olmak üzere birkaç Single çalışması daha yayınlamıştır, ve ardından "Camila" Adlı İlk Solo Albümünü Piyasaya Sunmuştur. Cabello, "Camila" Adlı Young Thug İle İşbirliği Yaptığı İkinci Single "Havana" İle Adını büyük bir kitleye duyurarak birçok başarıya imza atmıştır. MTV Artist of the Year ödülünü ilk kazanan kadın sanatçıdır. 2021 yılında ''Cinderella'' filminde oynamıştır.

KAYNAK: Vikipedia