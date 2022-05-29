Haberler Yaşam Haberleri Camila Cabello kimdir? Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan Camila Cabello kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 29.5.2022 01:59 Son Güncelleme: 29.5.2022 01:59

Camila Cabello kimdir? Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan Camila Cabello kaç yaşında, nereli?

Camila Cabello kimdir? Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan Camila Cabello kaç yaşında, nereli?

Şampiyonlar Ligi finalinde maç öncesi sahne alan şarkıcı Camila Cabello ile ilgili bilgiler merak konusu olarak “Camila Cabello kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan Camila Cabello kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Şarkıcı Camila Cabello ile ilgili bilgiler Şampiyonlar Ligi finalinde maç öncesi sahne almasının ardından merak edilerek "Camila Cabello kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

CAMİLA CABELLO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şarkıcı "Camila Cabello kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler;

Karla Camila Cabello Küba-Amerika asıllı şarkıcı, söz yazarı Ve aktris. Syco Music ve Epic Records ile ortak bir anlaşma imzalayarak 2012 yılında The X Factor ABD'de kurulan Fifth Harmony adlı kız grubunun bir üyesi olarak öne çıktı.

Gruptayken Cabello, Shawn Mendes ile "I Know What You Did Last Summer" ve Machine Gun kelly ile "Bad Things" Adlı İşbirliklerinin ABD Billboard Hot 100'de İlk 4'e Girmesi ile Solo Sanatçı olarak kariyerine adım atmaya Başladı. 2016'nın sonlarında gruptan ayrıldıktan sonra Cabello, Pitbull "Hey Ma" Ve J Balvin, "The Fate of the Furious" Film Müziği Jeneriği seslendirmesinin ardından ilk Solo single'ı "Crying in the Club" da dahil olmak üzere birkaç Single çalışması daha yayınlamıştır, ve ardından "Camila" Adlı İlk Solo Albümünü Piyasaya Sunmuştur. Cabello, "Camila" Adlı Young Thug İle İşbirliği Yaptığı İkinci Single "Havana" İle Adını büyük bir kitleye duyurarak birçok başarıya imza atmıştır. MTV Artist of the Year ödülünü ilk kazanan kadın sanatçıdır. 2021 yılında ''Cinderella'' filminde oynamıştır.

KAYNAK: Vikipedia

EN ÇOK OKUNANLAR

SİGARA ZAMMI geldi mi? ÖTV sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka güncel sigara fiyatı listesi
Son Dakika: Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Enflasyon farkı için geri sayım: Merkez Bankası TÜFE enflasyon beklentisi netleşti: Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Temmuz SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı hesap tablosu
Asgari ücret ek zam son dakika: 2022 Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? Temmuz zammı netleşiyor!
İBB tepkilere rağmen iptal etmemişti… CHP-HDP el ele, Aynur Doğan konserinde!
Van gezisinde "Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz" diyen HDP’liye Mansur Yavaş’tan destek: İnşallah
FETÖ’cü Enes Kanter, alçaklıkta sınır tanımadı! Sosyal medyadan tepki yağıyor: Vatan haini...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'i karıştıracak transfer hamlesi! Son şampiyon Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gidiyor...
Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest kalsın istiyorsanız bize katılacaksınız!
Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorine ya da benzine zam mı geldi? 28 Mayıs bugün BENZİN FİYATI ve LPG, MAZOT FİYATLARI GÜNCEL
ARKADAŞINA GÖNDER
Camila Cabello kimdir? Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan Camila Cabello kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA