Camını kırdığı eczaneyi yakmaya çalıştı: O eczacı gözaltına alındı!

'BENZİN SATIN ALAMADI'

İş yeri sahibi ve aynı zamanda Türk Eczacılar Birliği (TEB) 2'nci Başkanı Abdullah Caner Güven, bir şahıs taşla önce birkaç kez uğraşıp camı kırıyor ve daha sonra da yanıcı maddeyle kundaklamaya çalıştığını ancak duyarlı vatandaşların müdahalesiyle amacına ulaşmadan kaçtığını söyledi.

Ayçiçek yağı kullanarak yakmaya çalıştığını ifade eden Güven, şöyle konuştu: "Muhtemelen benzin satın alamadı benzinliklerden mevzuat nedeniyle. Ayçiçek yağı, kağıt ve bez parçaları kullanarak yakmaya çalışmış. Meslektaşımız, bir eczacı. Daha önce hakkında muvazaa işlemi tespit edilmiş bir kişi. Muvazaa dediğimiz diploma kiralama meselesi. Kanuna aykırı bir mesele. Tabii o zaman Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve eczacılar odamızla tespitler yapılıp gereği yapılmış. Bu nedenle bir husumet gütmüş. Bu muvazaa diye bahsettiğimiz şey diploma kiralaması bizim mesleğimizin kanayan yarası. Eczacı olmayan kişilerin, diploma üstünde eczacı olanların diplomalarını alarak eczane işletmesi. Bu hem kamuya hem eczacılık mesleğine hem de bugün hayatlarını idame ettirmek için bekleyen genç arkadaşlarımıza büyük bir haksızlık. Bize bir şeyler olabilir ama eczacılık camiası bu işi sürdürecektir. İnşallah bu muvazaa denilen belayı bu meslekten temizleyeceğiz." Şüpheli Ö.Y.'nin emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye çıkarıldığı öğrenildi.