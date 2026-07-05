Çamlıbel Tüneli ile mesafeler kısalacak

Sivas-Tokat il sınırında yer alan ve özellikle kış aylarında sürücülerin en çok zorlandığı konumlardan biri olan Çamlıbel Geçidi'nde trafiği rahatlatmak amacıyla hayata geçirilecek olan projenin temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vali Yılmaz Şimşek, Sivas ve Tokat milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

KARAYOLLARI ULAŞIMIN ANA DAMARI

Protokol üyelerinin konuşmasının ardından kürsüye çıkan Bakan Uraloğlu,"Karayolu, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkânı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de karayolları, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur" dedi.





77 İLİMİZİ KONFORLU YOLA KAVUŞTURDUK

Son 24 yılda, karayolu altyapısına yapılan yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin bin 86 kilometreye çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Ülkemizde trafik akışının yoğunlaştığı doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ediyoruz. Doğu-batı yönünde belirlediğimiz toplam 8 bin 524 kilometrelik 5 koridorda 7 bin 884 kilometrede yani koridorların yüzde 92'sinde çalışmalarımızı tamamladık. Kuzey-güney yönünde ise toplam 12 bin 146 kilometrelik 18 koridorun 10 bin 900 kilometresini yani yüzde 90'ını bitirdik. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. Ovit, Zigana, Salarha, 15 Temmuz Ilgaz, Pirinkayalar, Eğribel, Demirkapı gibi nice tünelimizle özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı kuzey-güney aksımızdaki coğrafyanın dayattığı engelleri birer birer aşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

SADECE DAĞLARI DELMİYORUZ, TİCARETİ DE ARTIRIYORUZ

2002 yılına kadar 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, AK Parti hükümetleri döneminde bu uzunluğun yaklaşık 17 kat artarak 868 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, "Bu ne demek biliyor musunuz? Sivas ve Tokat merkezleri arasında 4'er kez hiç gün ışığı görmeden gidip gelebilirsiniz demek. Sivas'tan Bursa'ya, Tokat'tan Van'a uzanan adeta bir yeraltı yol ağından bahsediyoruz. Ve bu tüneller sadece dağları delen yollar değil; üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarlarıdır. İşte bugün de bu anlayışla; 11 numaralı kuzey-güney aksımız olan Ordu Ünye'den Adana Karataş'a uzanan stratejik koridordaki Çamlıbel Geçidi'ni çift tüplü tünelle aşacak tünelin yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

SİVAS'IN BÖLÜNMÜŞ YOLU 838 KİLOMETREYE ÇIKTI

Bakan Uraloğlu, "Sivas ve Tokat illerimiz; Karadeniz'i İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'yu Batı Anadolu'ya, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan ana güzergâhların kesişme noktasında yer alıyor. Türkiye'nin hem doğu-batı hem de kuzey-güney ulaşım ağında önemli bir rolleri var. Bu nedenle her iki şehrimizin de ulaşım altyapısının ve karayolları ağlarının gelişmesine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 24 yıl içerisinde; Tokat ve Sivas'ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 351 milyar lira yatırım yaptık. Tokat'ın 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 311 kilometreye, Sivas'ın 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 838 kilometreye yükselttik. Tokat'ta; Turhal-Tokat, Tokat-Çamlıbel, Aybastı-Reşadiye ve Tokat Çevre Yolları gibi Sivas'ta ise; Şarkışla-Kaynar, Hafik-Doğanşar, Sivas-Çamlıbel-Tokat, Koyulhisar-Mesudiye ile Kangal-Çetinkaya Ayrım Divriği Yolu gibi projeleri hayata geçirdik. Komşularına bölünmüş yollar ile bağladık. Biliyorsunuz Sivas ve Tokat, tarih boyunca kader birliği yapmış, aynı coğrafyanın zorluklarını omuz omuza aşmış, aynı sevinçleri ve hedefleri paylaşmıştır. Bugün de Çamlıbel Tüneli ile bu kadim kader birliğini bir kez daha taçlandırıyoruz. Çamlıbel tüneli, iki şehrimizi sadece harita üzerinde değil, gönül ve yol birliğinde de daha yakınlaştıracak bir projedir. Sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla bin 684 metreye yükselen, yazın kavurucu sıcağıyla, kışın ise kar, tipi ve yoğun sisiyle bilinen Çamlıbel Geçidi muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir geçittir. Ağır kış şartları, keskin virajlar ve dik rampalar yıllarca sürücülerimizi zorlamış, maalesef bazen can almış ve zamanımızı çalarak ticaretimizi yavaşlatmıştır. Doğanın zorlu bir sınavı, adeta geçit vermek istemeyen bir dağ kapısı gibidir. İşte burada doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4 bin 735 metrelik Çamlıbel Tünelimizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola dönüştüreceğiz.

Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. Aslında çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4 bin 735 metre uzunluğundaki Çamlıbel Tünelimiz, 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 7,7 kilometrelik bir projedir. Yıldızeli-Sivas Ayrımı – Tokat Yolu'nun 9. kilometresindeki Ilıca Göleti civarından başlayıp 19. kilometresindeki İhsaniye göleti civarına bağlanacaktır. Tünelimizle; ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekip, bin 684 metreden bin 398 metreye indirecek, 13 keskin virajı baypas edecek, güzergâhı 2,3 kilometre kısaltarak; seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz. Böylece; zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 371 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Egzoz emisyonunu 2 bin 794 ton azaltarak Sivas ve Tokat'ımızın eşsiz doğasını koruyacağız.

Tünelimiz tamamlandığında Sivas ve iç kesimlerle Karadeniz sahili ve limanları arasındaki ulaşım standardını yükselteceğiz. Sivas ve Tokat başta olmak üzere tüm bölgedeki lojistik maliyetlerini düşürerek; ticaret hacmini arttıracak, turizm hareketliliğini canlandıracak, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağız. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında hizmete giren Yıldızeli İstasyonu'na Tokat merkezden karşılıklı olarak yapılan otobüs seferleriyle Tokat-Yıldızeli arasında artan trafiğe de güvenli ve konforlu hizmet vereceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu proje, sadece bir tünel değil; Sivas ile Tokat arasında kardeşliği, üretimi ve umudu çoğaltacak bir kalkınma hamlesidir. Bölgemizin sosyo-ekonomik dinamiklerini güçlendirecek, gençlerimize istihdam imkânı sunacak, afet ve acil durumlarda alternatif koridorlar sağlayacaktır. Az öncede belirttiğim üzere Sivas ve Tokat, tarih boyunca kader birliği yapmış, aynı coğrafyanın zorluklarını omuz omuza aşmıştır. Nasıl ki yüksek hızlı tren hattımız Sivas'a ulaştığında kardeş şehirlerimizin tarihî kader ortaklıklarını modern bir ulaşımla taçlandırmıştı. Bugün de Çamlıbel Tüneli ile aynı ruhu karayolunda yaşatıyoruz. Bu düşüncelerle Çamlıbel Tüneli'nin yapımını gerçekleştirecek Karayolları Genel Müdürlüğü personelimize, yüklenici firmalarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Projenin yatırım programına alınmasında ve kamulaştırma süreçlerinde emeği geçen milletvekillerimize, Sivas ve Tokat Belediye Başkanlarımıza ve yerel yönetimlerimize şükranlarımı sunuyorum. Çamlıbel Tüneli'nin başta Sivas ve Tokat olmak üzere tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu. Uraloğlu'nun konuşmasının ardından Çamlıbel Tüneli Projesi'nin temeli dualarla atıldı.