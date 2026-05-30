Çamlıca Kulesi 5 yılda 2.8 milyon ziyaretçi ağırladı

29 Mayıs 2021'de Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan Çamlıca Kulesi 5 yılda İstanbul'un simge yapılarından biri haline geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un en yüksek noktası olan Çamlıca Kulesi'nin 5 yılda yaklaşık 2.8 milyon ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı. İşte Uraloğlu'nun 5 yaşına basan Çamlıca Kulesi'yle ilgili açıklamaları:

Lale formunda inşa edilen Çamlica Kulesi teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiriyor. Yaklaşık 30 bin 150 metrekarelik alanda inşa edilen kulede ileri mühendislik teknikleri kullandık.

SEYİR TERASINDA EŞSİZ MANZARA

Çamlıca Kulesi'nde ziyaretçilere farklı deneyimler sunduk. İstanbul'u farklı bir açıdan keşfetmek isteyenlerin ilk durağı olan Seyir Terası'nda tarihi yarımadanın silueti, Boğaz'ın eşsiz manzarası ve doğal güzellikler tek bir çerçevede buluşuyor. Seyyah360 ise ziyaretçileri interaktif bir görsel yolculuğa çıkarıyor. Hezârfen Ahmed Çelebi'nin gözünden İstanbul'un kültürel mirasını ve simge yapılarını keşfetme imkânı sunuyor. 360 derece panoramik manzarası, modern mimarisi ve sunduğu zengin içeriklerle İstanbul'un yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Çamlıca Kulesi sayesinde dünyada ilk kez aynı anda 100 FM radyo yayınının tek bir haberleşme kulesinden gerçekleştirilebildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Halihazırda 100 FM, 16 analog karasal TV ve 22 DAB+ yayını aktif olarak yürütülüyor. DAB+ teknolojisi ile radyo yayıncılığımıza yeni bir soluk getirdik. Geleceği şekillendirecek önemli bir dönüşümü Çamlıca Kulemizde hayata geçirdik. DAB+ teknolojisi ile İstanbul'a 448 yeni radyo frekansı kazandırdık. Kamu ve özel yayın kuruluşları olmak üzere 22 radyo kanalımız bu teknolojiyle yayın yapıyor.