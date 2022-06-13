Çamlıca Kulesi Nerede? Çamlıca Kulesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Deniz seviyesinden 587, zemin seviyesinden ise 368 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek yapısı olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesinin 2015 yılında temelleri atılmış ve 29 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanıp, açılmıştır. Modern mimariyi ve İstanbul manzarasını bir araya getiren bu mekana nasıl gidileceği merak konusudur. Çamlıca Kulesi hangi ilçede? Çamlıca Kulesi nerede? İşte ayrıntılar...

Çamlıca Kulesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Çamlıca Kulesi içinde bulunan kafe, restoran ve hediyelik eşya satan mağazalarının yanı sıra devasa büyüklüğü ve seyir terasından sunduğu eşsiz bir İstanbul manzarası sayesinde milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmektedir. Güzel vakit geçirmek, mekanı gezmek ve İstanbul'a neredeyse 500 metre yüksekten bakmak isteyen ziyaretçiler Çamlıca Kulesi'nin yolunu tutuyor. Bu durumda, özellikle şehrin yabancılarının bu mekana nasıl gidileceğini merak etmesi oldukça tâbi bir durumdur.

Çamlıca Kulesi, İstanbul ilinin Anadolu Yakasındaki Üsküdar ilçesinin Çamlıca Tepeleri konumda yer almaktadır. Eğer Çamlıca Kulesi'ne toplu taşıma ile gidilecekse 14ES, 34A, 34AS ve 3B otobüs hatlarını kullanarak yahut Üsküdar-Çekmeköy metro seferine binip Kısıklı ve Bulgurlu istasyonlarına inilip az bir mesafe yürünerek mekana ulaşılabilir. Ayrıca Metrobüs tercih edilirse Acıbadem durağında inip, 15 dakikalık bir yürüyüşle Çamlıca Kulesi'ne ulaşabilirsiniz.