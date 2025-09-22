Çamlıhemşin-Ayder yolu ulaşıma açıldı!

"ÇAMLIHEMŞİN-AYDER ARASINDAKİ ULAŞIMI SAĞLAMIŞ OLDUK"

Birçok yerde çalışmalarda ilerleme kaydettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, İkizdere ve Kaptanpaşa yollarının ulaşımını dün ve önceki gün sağladıklarını belirterek "Bugün de an itibarıyla Çamlıhemşin-Ayder arasındaki ulaşımı sağlamış olduk." diye konuştu. Bugün itibarıyla Çamlıhemşin'den tahliyeleri, minibüs ve binek araçlarla sağlanabileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımız mutlaka devam edecek. Özellikle hafta sonunda yapacağımız buradaki uluslararası etkinlik hasebiyle bu yolu toparlamamız gerekir. Onun için bundan sonra kontrollü bir geçiş sağlayacağız iş makinelerinin çalışması için." dedi.

Bu süreçte sadece bugün Ayder'e 14 sorti yapıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bugün 98 yerli ve yabancı insanımızı tahliye ettik. Dün de aşağı yukarı 20 civarında vatandaşımızı tahliye ettik. Yani 100'ün üzerindeki vatandaşımızı buradan tahliye etmiş olduk. Şu an itibariyle de tamamen serbest hale getirmiş oluyoruz." açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu ayrıca, hali hazırda jeneratörlerin kullanıldığını, ulaşımın sağlanmasıyla beraber enerji dağıtım şirketinin de sahaya etkin bir şekilde gireceğini ve en kısa sürede enerji kesintisinin de ortadan kaldırılacağını vurguladı. Bakan Uraloğlu, "İletişimi zaten sağlamıştık. Bundan sonra biraz daha güçlendirmiş olacağız. Dünden itibaren kurmuş olduğumuz hasar ve zarar tespit komisyonları da göreve başladı ve onlar da bütün vatandaşlarımızın hasar ve zarar tespitlerini yapmaya başladı. Vatandaşlarımıza devletimizin yapması gereken neyse o katkıları elbette yapacağız." dedi.

AFAD kapsamında acil yardım ödeneğinin Valiliğe intikal ettiğini de dile getiren Bakan Uraloğlu, "O da kullanılmaya başlandı. Selin ilk başındaki uyarılarıyla beraber bir can kaybının olmaması hasebiyle başta Valimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Aciliyeti ortadan kaldırdık, yapmamız gereken işler hala var. Onları yapmaya da bütün ekibimizle beraber devam edeceğiz" şeklinde konuştu.