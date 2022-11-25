Çamlıköy Tabiat Parkı Kamp Alanı Nerede? Çamlıköy Kastro Tabiat Parkı Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Çamlıköy Tabiat Parkı Kamp Alanı nerede diye merak ediyorsanız, muhteşem bir doğaya sahip alanda kamp yapmak istiyorsunuz demektir. Çamlıköy Kamp Alanı'na nasıl gidilir araştırması için harita ya da navigasyondan yararlanabilirsiniz. Çamlıköy Tabiat Parkı Kamp Alanı konumu, doğa ile iç içe bir yerdedir. Çamlıköy Tabiat Parkı giriş ücreti ile ilgili merak ettiğiniz ilginç ayrıntılar yazımızın devamında.

Çamlıköy Tabiat Parkı Kamp Alanı Nerede?

Çamlıköy Tabiat Parkı Kamp Alanı, Tekirdağ merkeze 106, Saray ilçesine ise 28 km uzaklıkta bir alandadır. Kamp alanına kendi özel aracınızla gelebilirsiniz. Toplu taşıma araçları ile ancak Saray ilçesine kadar ulaşım sağlayabilirsiniz. Saray'dan kamp alanına kadar olan mesafe için ilçe merkezinden araç kiralamanız gerekir.

Çamlıköy Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Çamlıköy Tabiat Parkı için belirlenmiş ve her yıl güncellenen bir giriş ücreti söz konusudur. Otomobiller için giriş ücreti 21 tl, şahıs girişleri için ise 7 tl'dir. Kamp alanı için ise farklı bir ücret tarifesi uygulanır. Çadır alanı için yer ücreti 45 tl, karavan için ise 50 tl'dir. Söz konusu ücretler günlük olup, misafirler tabiat parkındaki imkânlardan da yararlanabilirler.

Çamlıköy Tabiat Parkı'nda çok sayıda hayvan çeşidi de bulunur. Geyikten sincaba kadar birçok hayvan çeşidini tabiat parkında görebilirsiniz. Kamp alanının bulunduğu yerde büyük bir göl de vardır. Dilerseniz bu gölde balık tutabilir, gölün etrafındaki yürüyüş alanında tur düzenleyebilirsiniz. Ayrıca kamp sandalyelerinizi alarak göl kenarında kitabınızı okuyabilir, muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Çamlıköy Tabiat Parkı, ülkemizde kamp yapılacak ender güzelliklerden biridir. Tabiat parkını kamp için tercih edebileceğiniz gibi piknik ya da günlük gezi kapsamında da tercih edebilirsiniz. Her tercihinizde muhteşem bir doğa ve bol oksijen sizi bekliyor.