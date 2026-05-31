‘Can dostlar’ için örnek tesis hayvan kasabası

Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği'nce 2019 yılında kurulan ve kentte "hayvan kasabası" olarak bilinen 42 bin metrekare alana sahip bakımevinde 35 personel ile sahipsiz hayvanlara kontrollü yaşam imkânı sunuluyor. Görevlilerce sokaklardan alınan sahipsiz köpekler, veteriner muayeneleri, gerekli tedavi ve aşılarının yapılmasının ardından bakımevinde koruma altına alınıyor. Arınma, bakım, beslenme, tedavi, kısırlaştırma aşamalarından geçirilen köpekleri isteyen hayvanseverler sahiplenebiliyor. Bu sene kapasitesi 250'den 2 bin 500'e çıkarılan 'hayvan kasabası'nda oluşturulan 'kedi evi'nde de sokaklardan alınan yaralı veya hastalık riski taşıyan kediler, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 'hayvan kasabası' olarak tanımladıkları bakımevi ile hem kent sakinlerini sokaktaki tehlikeden uzak tuttuklarını hem de sahipsiz hayvanları doğal ortamlarına uygun şartlarda koruma altına aldıklarını söyledi.

SAHİPLENENE KADAR BAKIM

Hayvanseverlerden destek ve tebrik aldıklarını anlatan Arı, "Sokak köpekleri, Türkiye'nin her bir tarafında ciddi problemler oluşturdu ve gerçekten acı görüntülere şahitlik ettik. Tabii onların canlarına da hürmet edip, evlatlarımızı da bu noktada muhafaza etmek durumundaydık. Devletimiz bu konuya köklü bir çözüm üretmek istedi ve sokak hayvanlarıyla alakalı kanun çıktı" dedi. Belediye Veteriner İşleri Müdürü Metin Başbuğ da bakımevinde köpeklerin sahiplendirme aşamasına kadar sürekli barındırıldığı bilgisini vererek, "İl genelindeki bütün köpekler bakımevimizde toplanıyor. Barınma, bakım, besleme, tedavi, kısırlaştırma gibi bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızdan hayvanların sahiplendirilmesi için ilgi bekliyoruz. Bu yıl yaklaşık 150 hayvanı sahiplendirdik" diye konuştu.