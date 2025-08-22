Can dostlara yeni yaşam alanı

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda, okulların açılmasına kısa bir süre kala sahipsiz hayvanların başta okul çevreleri olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu alanlardan toplanması gerektiği belirtildi. Valilik açıklamasında, Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere dayanılarak yerel yönetimlerin sorumluluğuna dikkat çekildi.

Arnavutköy Belediyesi ekipleri de valiliğin talimatının ardından sahada hayvan toplama çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Veteriner İşleri Müdürü M. Turgut Özdemir, "Arnavutköy Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi, 51 dönümlük bir yerde 29 doğal yaşam alanını barındırıyor.

Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol edilip kayıt altına alınıyor. Sahiplenmeye uygun olanlar vatandaşlara ücretsiz sahiplendiriliyor. Saldırgan ya da bulaşıcı hastalık riski taşıyan hayvanlar ise karantina alanında gözetim altında tutuluyor. Valiliğimizin talimatıyla birlikte beş adet toplama aracımızla sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız 112 üzerinden ya da belediye çağrı merkezinden ihbar yapabiliyor" şeklinde konuştu.