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Giriş Tarihi: 2.8.2022 13:34

Can Feda filmi konusu ne, oyuncuları kim? Can Feda filmi bugün TV’de!

ATV ekranlarında bugün Can Feda filmi yayınlanıyor. Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar ve filmin hikayesi burada başlar. Peki, Can Feda filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Can Feda filmi konusu ne, oyuncuları kim? Can Feda filmi bugün TV’de!

Can Feda filmi bugün saat 14.00'da ATV! 2018 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun oturuyor. Aksiyon ve savaş türünde olan filmin oyuncu kadrosunda, Burak Özçivit ve Kerem Bursin gibi yıldız oyuncular bulunuyor. Bu noktada, 'Can Feda filminin konusu ne, oyuncuları kimler?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte Can Feda filmi konusu ve oyuncu kadrosu

CAN FEDA FİLMİ KONUSU

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Günün en çok araştırılan soruları arasında da Can Feda filmi nerede çekildi var. Filmin çekimleri Bilecik, Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerde çekildi. Senaryo gereği çölde çekilmesi gereken sahneler Eskişehir'de çekildi. Filmde toplamda 3 bin silah ile 300 araç kullanılırken, 2 bin de figüran kullanıldı.

CAN FEDA OYUNCULARI

BURAK ÖZÇİVİT

KEREM BÜRSİN

MELİKE İPEK YALOVA

SÜLEYMAN KARAAHMET

ABAHATTİN YAKUT

ONUR AYÇELİK

CEM KURTOĞLU

ÖZBEK KAPLAN

CAN BAYKAN

EMRE ALMAS

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Can Feda filmi konusu ne, oyuncuları kim? Can Feda filmi bugün TV’de!
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