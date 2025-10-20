Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi! Aralarında Kenan Tekdağ, Remzi Sanver de bulunuyor
Giriş Tarihi: 20.10.2025 13:17 Son Güncelleme: 20.10.2025 13:27

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Can Holding” soruşturmasında aralarında Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver’in bulunduğu 26 şüphelinin Jandarma’daki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

35 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 17 Ekim günü yeni bir operasyon düzenlenmişti Aralarında daha önce hakkında ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 35 şüphelinin gözaltına alınması kadar verilmişti.

MASON LOCA ÜSTADI GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Can Holding bünyesine bulunan Bilgi Üniversitesi'nin eski Rektörü, eski Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü ve aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı olarak bilinen Remzi Sanver dikkat çeken isimlerden biri.



Binsat Holding yöneticileri Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl ve Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da bulunuyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarma İl Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da ifade vermediği, savcılıkta vereceği öğrenildi.

