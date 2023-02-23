Can Paker 81 yaşında hayatını kaybetti

İş adamı Can Paker, özel bir hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Paker'in uzun süredir tedavi gördüğü biliniyordu. Acı haberi kardeşi Canan Barlas sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu: "Çok değerli abim Can Paker'i kaybettik"

CAN PAKER KİMDİR?

Nafiz Can Paker 1942 yılında Eskişehir'de doğdu. Selanik göçmeni, Orman Yüksek Mühendisi Tüccar Fabrikatör Hasan Pertev Paker babası, annesi ise Türkiye'nin ilk kimyagerlerinden biri olan Müzehher Paker'dir. Gazeteci Mehmet Barlas'ın eşi olan Canan hanım da kız kardeşidir. İstanbul Robert Koleji tamamladıktan sonra, 1962 yılında başladığı Berlin Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini 1973 yılında tamamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini ve doktorasını tamamladı. Colombia Üniversitesi'nden "MBA" sahibidir. Açılımı "Master of Business Administration" Türkçe karşılığı ise iş idaresi yani işletme alanında yüksek lisans derecesidir. Bir diğer deyişle, MBA yüksek lisans derecesine karşılık gelen bir yöneticilik eğitim programıdır.

1969 yılında eğitiminin ardından mesleki yaşamına Kimya sanayiinin önemli firmalarından Türk Henkel'de başlayarak bu kurumda değişik görevlerde bulundu.Henkel'e 1970 yılında atölye şefi olarak başladı, 15 yıl sonra genel müdür oldu. 2004 yılının eylül ayında Türk Henkel Genel Müdürlüğünden emekli oldu.

TÜSİAD ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer aldı. Paker 1997 yılında TESEV (Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etudler Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Robert Kolej Mütevelli Heyeti, 1998 yılında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Türk Henkel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 2001 yılında George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeleri arasında bir dönem yer almış ve danışma kurulu başkanlığı yapmıştır.

2001 yılında Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2007 yılının Mayıs ayında "Liberal Düşünce Topluluğu" tarafından "Hürriyet Onur Ödülü" ile ödüllendirilmiştir.

Paker, bir dönemde vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın danışmanlık görevini üstlenmiştir.

Can Paker, 28 yaşında askerlik sonrası 1970 yılından beri Mihriban Paker ile evlidir. Kerim adında bir oğlu vardır.