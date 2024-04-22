Can Paksoy’a şok karar: Yurtdışına çıkışı yasak

İstanbul'da 2010 yılında Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin yargılanan Can Paksoy ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Paksoy Holding'in sahibi Mahmut Paksoy'un küçük oğlu Can Paksoy'un kız arkadaşı Nazlı Sinem Erköseoğlu, 26 Eylül 2010'da ağabey Mahmut Emre Paksoy'un dairesinin bulunduğu apartmanın havalandırma boşluğunda ölü bulundu. Kardeşler hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı fakat yeterli delil olmadığı gerekçesiyle 2014'te beraat kararı verildi. Erköseoğlu'nun ailesinin kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının bozulmasını istedi.