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Giriş Tarihi: 1.11.2023

Can Paksoy’a yakalama talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümüne ilişkin yargılanan iki kardeşten biri olan Emre Paksoy’un beraat kararına itiraz etti. Erköseoğlu’nun avukatı ise Can Paksoy hakkında yakalama kararı ve yurtdışına çıkış yasağı verilmesi için mahkemeye başvurdu

İLKER TURAK İLKER TURAK
Can Paksoy’a yakalama talebi
Paksoy Holding'in sahibi Mahmut Paksoy'un küçük oğlu Can Paksoy'un kız arkadaşı Nazlı Sinem Erköseoğlu, 26 Eylül 2010'da ağabey Mahmut Emre Paksoy'un dairesinin bulunduğu Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Mithat Paşa Apartmanı'nın havalandırma boşluğunda ölü bulundu. İki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Kardeşler hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık iki kardeş, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014'te beraat etti.


Can Paksoy - Emre Paksoy

ABD'deki Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ailesinin kararı temyiz etmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının bozulmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili yapılan temyiz başvurusunu inceledi. Daire, yerel mahkemenin Can Paksoy hakkında verdiği beraat kararını bozarken, Mahmut Emre Paksoy hakkında verilen beraat kararını onadı. Yüksek Mahkeme, Can Paksoy'a müebbet hapis cezası verilmesi için dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi.



BERAAT KARARINA İTİRAZ
Paksoy kardeşlerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Paksoy hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Erköseoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, sanık Can Paksoy hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı verilmesi ve yurtdışına çıkış yasağı koyulması talebiyle İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Epözdemir, "Beraat kararları iki defa Yargıtay tarafından bozuldu. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

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Can Paksoy’a yakalama talebi
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