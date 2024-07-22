Çanakkale 4.7 ile sarsıldı İstanbul hissetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 10.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Balıkesir'de de hissedildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirterek "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ayvacık'ta bazı binalarda çatlakların oluştuğu belirtildi. Hamdibey Mahallesi sakinlerinden Rüstem Akan, depremi şiddetli şekilde hissettiklerini dile getirerek, "Her odada neredeyse kısmi çatlaklar var. Bazı odalarda sıvalar döküldü" diye konuştu.