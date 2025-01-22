Çanakkale açıklarında deprem: 5,2

Ege Denizi'nde dün saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu ve 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır" ifadesini kullandı.