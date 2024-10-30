Çanakkale Ankara Arası Kaç Km? Ankara Çanakkale Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara'dan Çanakkale'ye yapılan yolculuk sırasında pek çok şehirden geçilmektedir. Yolculuğun başlangıcında, Ankara'dan çıkarak Eskişehir'e doğru ilerlenir. Buradan sonra, Kütahya'ya doğru devam edilir. Kütahya'dan sonra, Balıkesir'e doğru yol alınır. Son olarak, Balıkesir'den Çanakkale'ye doğru ilerlenir. Bu güzel şehirleri keşfetmek için Çanakkale Ankara arası kaç km ve kaç saat sürer bilmek gerekir.

Çanakkale Ankara Arası Kaç Km?

Güney Marmara'nın en güzel illerinden biri olan Çanakkale ile başkent Ankara arasında yolculuk yapacakların öğrenmesi gereken bazı detaylar bulunmaktadır. Çanakkale ile Ankara arasındaki uzaklık, 670 kilometredir ve yolculuğa özel araçlarıyla çıkacaklar 7 saat 40 dakikada istedikleri konuma ulaşabilirler. Trafik yoğunluğu ve hava koşulları, yolculuğu ve süreyi direkt olarak etkileyen faktörlerdir. Acil olarak varmak isteyenlerin, uçakla seyahat etmeleri daha uygun olur. Uçuş süresi ise yaklaşık 1 saat 14 dakika kadardır. Otobüsle yapılan yolculuklar ise aşağı yukarı 10 saat 15 dakika civarıdır. Seyahate kendi aracıyla çıkacakların, önceden yol durumuna ve hava durumu tahminlerine göz gezdirmelerinde fayda vardır. Çünkü bunlar, güvenliğinizi ve yol durumunuzu direkt olarak etkileyebilir.

Ankara'dan Çanakkale'ye Nasıl Gidilir?

Ankara'dan Çanakkale'ye özel araçla gitmek için aşağıdaki güzergah takip edilebilir:

Eskişehir yönüne doğru yola çıkın.

Polatlı üzerinden devam edin.

Eskişehir'e ulaştıktan sonra Bozüyük yönüne devam edin.

Bozüyük'ten İnegöl yönüne doğru ilerleyin.

İnegöl'den Bursa'ya doğru devam edin.

Bursa'dan Karacabey yönüne doğru ilerleyin.

Karacabey'den Bandırma'ya doğru devam edin.

Bandırma'dan Lapseki yönüne doğru ilerleyin.

Lapseki'den Çanakkale'ye doğru devam edin.

Bu güzergah, yaklaşık 666 km'dir ve yolculuk süresi trafik durumuna bağlı olarak 7 saat 41 dakikadır.