Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda meydana gelen gemi arızası nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu. Geminin, yapılacak kurtarma operasyonu sonrası güvenli demir bölgesine götürülmesi planlanıyor.

İstanbul'dan Fas'a giden 292 metre boyundaki Singapur bayraklı "Maersk Utah" isimli konteyner gemisinin makineleri Burhanlı mevkisi önlerinde arızalandı.

"KURTARMA-20" RÖMORKÖRÜ SEVK EDİLDİ

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (GTHM) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-20" römorkörü sevk edildi.

BOĞAZ GEÇİCİ OLARAK TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

GTHM, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Geminin, yapılacak kurtarma operasyonu sonrası güvenli demir bölgesine götürülmesi planlanıyor.

