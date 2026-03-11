Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale Boğazı'nda makina arızası yapan gemi karaya oturdu
Giriş Tarihi: 11.03.2026 18:39

Çanakkale Boğazı'nda makina arızası yapan gemi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makina arızası yapan 'NOTA APP' isimli dökme yük gemisi karaya oturdu. Balıkadamların dalışı ardından gemide kurtarma çalışması başlayacak.

İHA
Çanakkale Boğazı’nda makina arızası yapan gemi karaya oturdu
  • ABONE OL

Rusya'dan Mısır'a giden Panama Bayraklı 189 metre boyundaki 'NOTA APP' isimli 51 bin 258 ton tahıl yüklü dökme yük gemisi Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü açıklarında makina arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi.

Makina arızası ardından sürüklenmeye başlayan gemi bir süre sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-21' romörkörü ve 'KEGM-8' botu bölgeye sevk edildi. Balıkadamların dalışı ardından gemide kurtarma çalışması başlayacak. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale Boğazı'nda makina arızası yapan gemi karaya oturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz