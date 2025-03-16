Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası! ‘Dashan’ Bozcaada açıklarında demirledi

Rusya'dan Hindistan'a seyir halinde olan tanker, Çanakkale önlerinde makine arızası yaparak tehlike oluşturdu. Durum, gemi kaptanı tarafından telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirildi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-15' ve 'Kurtarma-17' römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Olayda herhangi bir çevresel risk veya can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, yetkililer arıza giderilene kadar tankerin Bozcaada açıklarında kalacağını açıkladı.