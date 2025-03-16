Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası! ‘Dashan’ Bozcaada açıklarında demirledi
Giriş Tarihi: 16.3.2025 21:35 Son Güncelleme: 16.3.2025 22:14

Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası! ‘Dashan’ Bozcaada açıklarında demirledi

Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında makine arızası yaşayan 274 metre uzunluğundaki Cibuti bayraklı ‘Dashan’ isimli tanker, Bozcaada açıklarında demirletildi.

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Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası! ‘Dashan’ Bozcaada açıklarında demirledi

Rusya'dan Hindistan'a seyir halinde olan tanker, Çanakkale önlerinde makine arızası yaparak tehlike oluşturdu. Durum, gemi kaptanı tarafından telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirildi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-15' ve 'Kurtarma-17' römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Olayda herhangi bir çevresel risk veya can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, yetkililer arıza giderilene kadar tankerin Bozcaada açıklarında kalacağını açıkladı.

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Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası! ‘Dashan’ Bozcaada açıklarında demirledi
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