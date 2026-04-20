Çanakkale Boğazı’nda zafer rotası! Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın 2. Etabı başlıyor

23 Nisan'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek startla başlayacak yarışta yelkenciler, Çanakkale'ye uzanan zorlu rotada kıyasıya mücadele edecek. 200'ün üzerinde sporcunun yer alacağı organizasyona şu ana kadar 20 kulüp katılım sağlarken, kayıt sürecinin devam ettiği bildirildi. Yaklaşık 140 deniz mili sürecek parkurda ekipler, hem Ulusal Egemenlik Kupası hem de Çanakkale'ye ilk ulaşan takıma verilecek Sahil Güvenlik Line Honours ödülü için yarışacak. Kilitbahir önünde gerçekleştirilecek selamlamanın ardından Yeni Kordon boyunca devam edecek etap, 25 Nisan'da tamamlanacak.

"BURADA YAPILAN ETKİNLİK BİR TARİHE SAYGI ETKİNLİĞİDİR"

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yaptığı değerlendirmede Çanakkale'nin tarihî ve coğrafi önemine dikkat çekerek, bu özel coğrafyadan en iyi şekilde faydalanmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti. Toraman, su ve denizcilik faaliyetlerinin Türkiye'de çok yönlü biçimde geliştirilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, bunun yalnızca turizm değil; tarım, savunma ve sportif faaliyetler gibi birçok alanı kapsadığını vurguladı.

Bu yıl yarışların yeniden Çanakkale'de yapılmasının, organizasyonun başarısının bir göstergesi olduğuna işaret eden Toraman, "Geçen yıl da bu etabın Çanakkale'de gerçekleştirilmiş olması ve bu yıl ikinci etapla devam edilmesi, organizasyonun ne kadar başarılı olduğunu göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi Alan Başkanlığı'nın da belirttiği üzere, söz konusu etabın sıradan bir yarış parkuru olmadığına dikkat çeken Toraman, buranın aynı zamanda bir tarihî alan olduğunu hatırlattı. 18 Mart'ta deniz zaferinin yıldönümünün kutlandığını, 25 Nisan'da ise kara muharebelerindeki zaferin anılacağını ifade eden Toraman, "Büyük Savaş'ın kahramanlarını anıyoruz. Dolayısıyla burada gerçekleştirilen her etkinlik aynı zamanda bir tarihe saygı niteliği taşımaktadır" dedi.

"BOĞAZDA GÖRSEL ŞÖLEN, TARİHE SAYGI"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 7'nci kez düzenlendiğini, Çanakkale etabının ise ikinci kez gerçekleştirileceğini belirterek, yarışın 23 Nisan'da İstanbul'dan başlayıp 25 Nisan'da Çanakkale'de sona ereceğini açıkladı. Kaşdemir, etkinliğin yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını vurgulayarak, "Bu yarış, Çanakkale ruhuna bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Boğaz, yarış süresince görsel bir şölene dönüşüyor" dedi.

"SADECE YARIŞ DEĞİL, ÇANAKKALE RUHU"

Katılım sayılarının ilk yıla oranla 2 katı arttığını söyleyen İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Kayıtlarımız hala devam ediyor ve şu anda 25 ekip, 7 farklı ülkeden yelkenciler, 140 Deniz millik bu rotayı bizlerle birlikte yarışarak Çanakkale'ye gelecekler. Çok güçlü bir atılım gerçekleştirdi katılımcıya ve ilgi anlamında. Söylediğim gibi şu anda 25 ekip katılıyor. Bunun 35'li sayılara kadar çıkmasını bekliyoruz. 7 farklı ülkeden katılımlar var. 140 deniz milide geceli gündüzlü devam eden bir açık deniz yarışı yapılacak. 25 Nisan'da da esas çok değerli şehitlerimizin manevi huzurunda bir saygı duruşu gerçekleştirecek Türk Denizcileri ve Çanakkale Boğazı'nda da bir yarış icra edilecek.