Çanakkale Cephesi’nde sadece üzüm hoşafı yoktu

Çanakkale Cephesi'nde Mehmetçik'in menüsü 110 yıl sonra yeniden yorumlandı. Menü, Çanakkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyen ve öğrencilerince "Siperden Sofraya: Geçmişten Günümüze Modern Yorum Projesi" ile yeniden hazırlandı. Arşivlerde taranan binlerce belgeye dayanarak oluşturuldan menüde adaçaylı isli tereyağlı peksimet, un çorbası, portakallı granita, nohut püresi ve kavrulmuş et, papara ve kuru nevaleden tatlı yer aldı. Hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi.ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Aslında cephede sadece tahin ekmeği, üzüm hoşafı yedirilmediğini, protein bazlı menü sunulduğunu gördük" dedi. Öğr. Gör. Emre Mümin de "O gün yapılan yemeklere saygı duruşunda bulunmak istedik. Askerimiz savaş döneminde ne yediyse, hepsini içerecek şekilde menü hazırlamaya gayret gösterdik. Askerimizin çantasında her zaman peksimet bulunurmuş. Vücudun direncinin artması için Anadolu'nun köylerinden kasa kasa portakal gönderiliyor. Nohut, et çok önemli. Taze et bittiğinde konserve etle devam ediliyor. Un çorbası, paparaya da yer verdik menümüzde. Sabah kahvaltısında çay çok önemli. Hatta porselen bardaklarda çay içtiklerini gördük arşivlerde. Kuru üzüm de önemli ürünlerden. Bu millet, askerlerini aç savaştırmadı. Hiçbir zaman 'Malzeme yoktu, yemek yiyemediler' kaygısının yaşanmadığını biliyoruz" diye konuştu.