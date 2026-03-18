Çanakkale destanı anlatıldı

Okulun açık sahasında büyük bir titizlikle sunulan programa; Adana Final Okulları Genel Müdürü M.Turhan Orhan, okul yöneticileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna hayatını kaybetmiş tüm şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Genel Müdür M.Turhan Orhan'ın günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasıyla devam etti.
Ortaokul öğrencilerinin yaptığı sunumlarda 111. Yılı anılan Çanakkale Zaferi ile ilgili türküler söylendi, dönemi anlatan drama gösterileri sunuldu. Oratorya ve şiirler ile izleyenleri duygulandıran gösterilerin ardından minik finallilerin oynadığı Zeybek Oyunu ile de gurur dolu anlar yaşandı. Coşkulu bayrak geçişi töreninin ardından program sona erdi