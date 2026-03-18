Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale destanı anlatıldı
Giriş Tarihi: 18.03.2026 10:16

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111.yıl dönümü nedeniyle Adana Final Okulları’nda, izleyen herkesin yeniden Çanakkale Ruhu’nu yaşadığı bir dizi etkinlik programı düzenlendi. Çanakkale Zaferi’nin simgesi Çanakkale Anıtı, Seyit Onbaşı, Şehitlik Defteri ve Çanakkale görseli büyük ilgi gördü.

MURAT KARAMAN
  • ABONE OL

Okulun açık sahasında büyük bir titizlikle sunulan programa; Adana Final Okulları Genel Müdürü M.Turhan Orhan, okul yöneticileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna hayatını kaybetmiş tüm şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Genel Müdür M.Turhan Orhan'ın günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasıyla devam etti.

Ortaokul öğrencilerinin yaptığı sunumlarda 111. Yılı anılan Çanakkale Zaferi ile ilgili türküler söylendi, dönemi anlatan drama gösterileri sunuldu. Oratorya ve şiirler ile izleyenleri duygulandıran gösterilerin ardından minik finallilerin oynadığı Zeybek Oyunu ile de gurur dolu anlar yaşandı. Coşkulu bayrak geçişi töreninin ardından program sona erdi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz