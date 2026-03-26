Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale-İzmir yolunda can pazarı! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 26.03.2026 09:42 Son Güncelleme: 26.03.2026 10:00

Çanakkale-İzmir Karayolu’nda sabah saatlerinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan minibüs su menfezine devrilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çanakkale İzmir Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir ilçe minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Minibüs ile otomobilde maddi hasar oluştu.



Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Çanakkale İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. Ayvacık'tan Çanakkale yönüne giden Birol G. idaresindeki 17 AJB minibüs, Güzelyalı köyünden Çanakkale istikametine dönen Belma G.'nin kullandığı 17 AP plakalı otomobil ile çarpıştı.

FECİ ÇARPIŞMA SONRASI EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

KAZADA ÖĞRENCİLERİNDE İÇİNDE BULUNDUĞU 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su menfezine devrildi, araçta aralarında öğrencilerin de bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki kontrollerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

