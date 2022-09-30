Çanakkale Kamp Alanları-En İyi, Deniz Kenarı Çanakkale Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler

Yaz aylarında sıcaklığın bunaltmadan, oldukça keyifli yaşandığı illerimizden biri olan Çanakkale, pek çok bireyin kamp tatili için tercihleri arasındadır. Bir tarafta yeşil ağaçlık alanlarıyla bir tarafta masmavi denizle sakin bir tatil yapmak isteyen bireyler kamp yapmaktadır. Bu yazımızda Çanakkale kamp alanları hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Çanakkale Kamp Alanları

Antik şehirleri, kültürel mekanları ve doğal güzellikleri ile ülkemizin nadide illerinden birisi olan Çanakkale, çadır kampı severlerin tercihleri arasında yer alan illerimizden birisidir. Yüksek yeşil ormanları, deniz manzarası ve temiz havasıyla oldukça keyifli bir kamp tatili imkanı sunan Çanakkale'nin kamp alanları ile sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Atikhisar Barajı Kamp Alanı

Çanakkale il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alan kamp alanı Atıkhisar Barajı kıyısına konumlanmıştır. Sakın baraj manzarası ve yeşilliğin bir arada olduğu bu bölgede trekking, yürüyüş ve piknik dışında kamp yapmak için de uygun alanlar mevcuttur. WC, duş soyunma kabini gibi imkanların olmadığı kamp alanı ücretsizdir.

Çamlıca Şelalesi Kamp Alanı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı olan Çamlıca Köyünde yer alan bu kamp alanı, oldukça huzurlu bir çadır kamp tecrübesi ve adeta bir tabiat şöleni sunmaktadır. Şehir merkezinden hareket eden Çamlıca minibüsleri köye ulaştıktan sonra yaklaşık 15-20 dakikalık bir yürüyüşle kamp alanına ulaşmak mümkündür. Ücretsiz olan bu kamp alanında WC ve duş gibi hizmetler bulunmamaktadır.

Assos Kamp Alanı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı antik bir belde olan Asos, tarihle harmanlanmış doğal güzellikleriyle kamp tatili için adeta biçilmiş kaftan. Doğa yürüyüşünden kültür gezilerine kadar pek çok aktivitenin yapılabildiği bu kamp alanında aynı zamanda temiz denizin keyfini de çıkarmak mümkün. Kamp alanı ücretsiz ancak WC, duş gibi hizmetler ne yazık ki bulunmamaktadır. Ancak turistik bir bölge olduğu için pek çok özel işletmeler mevcut, WC duş için bu işletmelerden faydalanabilirsiniz.

Kaz Dağları Kamp Alanı

Hem Çanakkale hem Balıkesir sinirlenir içinde her alan Kaz Dağları bölgenin en yüksek dağları olma özelliğine sahiptir. Muhteşem doğası, görkemli manzarası ve bol oksijenli havasıyla kampçıların sık tercih ettiği Kaz Dağları kamp alanı aynı zamanda milli park olduğu için bitki toplamak, ateş yakmak kesinlikle yasaktır. Ücretsiz olan bu kamp alanında WC, temiz su ve yürüyüş parkuru olanakları mevcuttur.