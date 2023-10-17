Çanakkale Kaplıcaları - Çanakkale Termal Kaplıcalar Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Çanakkale Kaplıcaları hem şifa hem de huzur bulmak isteyen kişilerin sıklıkla ziyaret ettiği dinlenme merkezlerinden biridir. Genç ve yaşlı herkesin ilgi duyduğu kaplıcalar genel olarak sağlık ve tedavi için tercih edilmektedir. Sağlık sorunları olan kişilerin sıklıkla ziyaret ettiği kaplıcalar farklı şekillerde ulaşıma açıktır. Çanakkale Termal Kaplıcalar nerede ve nasıl gidilir sorusu ise yola çıkmadan önce önem arz eden konulardandır.

Çanakkale Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Çanakkale Kaplıcaları birçok yönü ile son derece faydalı sağlık merkezleri içerisinde yer alır. Birçok hastalığa iyi gelen kaplıcalar aynı zamanda termal su banyosu ile öne çıkar. Hastalıkların tedavisinde önemli bir yeri olan bu kaplıcalar oldukça geniş faydaları ile öne çıkar. İyi geldiği noktalar arasında ise şunlar yer alır:

İltihaplı ve ağrılı kadın hastalıklarında

Romatizmal hastalıklarda

Eklem ağrılarında

Spastik iltihaplarda

Bel ve boyun fıtığında

Kalın bağırsak ağrılarında

Ortopedik hastalıklarda

Nörolojik hastalıklarda

Damar sertliği

Gibi birçok hastalığın tedavisinde oldukça önemli etkilere sahiptir. Bunların yanında sinir sistemine iyi gelen kaplıcalar cilt ve sedef hastalıklarında da önemli faydaları ile öne çıkmaktadır.

Çanakkale Kaplıcaları Nerede?

Çanakkale kaplıcalar yönü ile son derece zengin seçenekleri ile öne çıkar. Birçok farklı şifalı su ve kaplıcaya sahip olan ilde en önemliler arasında şunlar yer alır:

Kestanbol Kaplıcası : Çanakkale Ezine'de yer alır Kestanbol Köyü yakınlarındadır.

: Çanakkale Ezine'de yer alır Kestanbol Köyü yakınlarındadır. Külcüler Kaplıcası: Bayramiç ilçesine 18 kilometre mesafede yer alır.

Bayramiç ilçesine 18 kilometre mesafede yer alır. Çan Kaplıcası: Çan ilçe merkezinde bulunur

Çan ilçe merkezinde bulunur Çan Tepeköy Kaplıcası : Çan ilçe merkezine 16 kilometre mesafededir.

: Çan ilçe merkezine 16 kilometre mesafededir. Biga Kırkgeçit Kaplıcası : İlçeye 15 kilometre mesafede yer alır.

: İlçeye 15 kilometre mesafede yer alır. Ayvacık Tuzla Köyü Kaplıcası : Ayvacık Tuzla Köyü doğusunda bulunur.

: Ayvacık Tuzla Köyü doğusunda bulunur. Ayvacık Küçükçetmi Afrodit Kaplıcası: Küçükçetmi Köyü sınırları içerisindedir.

Çanakkalenin en önemli kaplıcalarıdır.

Çanakkale Kaplıcalarına Nasıl Gidilir?

Çanakkale'de kaplıcalar farklı ilçelere dağılmış durumdadır. Özel araçlarla ve navigasyon yardımı ile kolay erişilebilecek lokasyonda yer alırlar. Toplu taşıma araçları ile gitmek isteyenler ise önce şehir merkezine gelmeli ve buradan ilçe arabalarına binmelidirler. Her kaplıca için farklı seferler düzenlenmektedir. Günün birçok saatinde toplu taşıma aracı hizmeti alınabilmektedir.