Çanakkale Otogarı Nerede? Yol Tarifi ile Çanakkale Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Modern yapısıyla dikkat çeken Çanakkale Otogarı, bölgesel ve şehirlerarası otobüs seferleriyle yolcularına hizmet sunmaktadır. Geniş otobüs firması seçenekleri ve kolay ulaşılabilir konumuyla otogar, hem yerli halk hem de turistler için önemli bir ulaşım noktasıdır. Çanakkale'ye seyahat planlayanlar için otogarın sunduğu geniş sefer ağıyla seyahatlerini daha konforlu hale getirecektir. Çanakkale Otogarı'na nasıl gidilir, merkeze yakın mı, nerede soruları da elbette cevap bulunması gereken sorulardır.

Çanakkale Otogarı Nerede?

Çanakkale Otogarı, Çanakkale ilinin merkezine oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. İlçe merkezine 5-6 kilometre mesafede bulunan otogar, şehirlerarası yolculuk yapanların önemli bir uğrak noktasıdır.

Yol Tarifi ile Çanakkale Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Çanakkale Otogarı, Çanakkale ilçe merkezine oldukça yakın bir konumdadır. Merkeze 5-6 kilometre mesafede bulunması nedeniyle, otogardan şehir merkezine ulaşım oldukça kolaydır. Çanakkale Otogarı'na ulaşım için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır:

• Özel Araçla: Otogar tabelalarını takip ederek kolayca otogara ulaşabilirsiniz. Otogar çevresinde otopark imkânları da mevcuttur.

• Toplu Taşıma ile Ulaşım:

Çanakkale şehir merkezinden otogara ulaşmak için toplu taşıma araçlarını tercih edebilirsiniz. Minibüsler ve halk otobüsleri, şehir merkezi ile otogar arasında düzenli olarak sefer düzenlemektedir. Çanakkale Otogarı tarafına giden otobüs hatları şunlardır:

o Ç7, Ssk

o Ç1, Esenler - Üniversite

o Ç3, Esenler - Üniversite

o Ç5, SSK - İskele

o Ç8, Nusrat Yurdu - H.Limanı - Üniversite

o Ç9, Otogar - İskele

o Ç960, Park17 Evleri - Eski Devlet Hst.

o Ç4E, İskele - Kampüs (Ekspres)

o Ç11G, SSK - Güzelyalı

o Ç11GE, SSK - Güzelyalı (Ekspress)

o Ç11K, SSK - Kepez (Kepez İskele),

o ÇT3, SSK - M.A. Ersoy Devlet Hst.

o Ç3E, Mühendislik Fakültesi

o Ç11KE, Gaziokulu (Kalabaklı Kalkışlı