Çanakkale ruhu 111 yıldır diri

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

"İSTİKLAL İRADESİ OMUZ OMUZA SAVUNULDU"

Konuşmasında Çanakkale'nin tarihsel önemine vurgu yapan Yılmaz, Gelibolu'nun her karışının fedakarlık ve vatan sevgisiyle yoğrulduğunu belirtti. Anadolu'nun dört bir yanından gelen gençlerin aynı cephede buluşarak bağımsızlık mücadelesi verdiğini ifade eden Yılmaz, "Milletimizin istiklal iradesi omuz omuza savunulmuştur" dedi.

ÇANAKKALE RUHU TÜRKİYE YÜZYILI'NIN TEMELİ

Yılmaz, Çanakkale'de ortaya konan direnişin yalnızca bir zafer değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu da besleyen bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü dayanağının da bu ruh olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE İSTİKRAR MERKEZİ"

Bölgesel ve küresel gerilimlere dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin güçlü liderlik ve devlet iradesiyle hareket ettiğini belirterek, "Etrafımız ateş çemberiyken ülkemiz adeta bir istikrar merkezi olarak temayüz etmektedir" diye konuştu. Savunma sanayisindeki gelişmelere de değinen Yılmaz, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla güçlenme kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.