Çanakkale ruhu Azerbaycan’da

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Türkiye genelindeki üç turunu tamamlaması sonrası, Balkanlar'daki 6 ülkenin ardından 18 Ekim'de Azerbaycan Gence'ye ulaştı. Çanakkale destanını Azerbaycan'a ulaştıran mobil müze, yolculuğunu 22-25 Ekim tarihleri arasında Bakü'de tamamladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mobil müzenin Azerbaycan'daki durağına ilişkin sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşım yaptı.Tarihin seyrini değiştiren kahramanlık destanını dünyaya anlattıklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Tarihe 'Geçilmez' olarak kazınan Çanakkale'de yükselen, Azerbaycan Şehitleri Anıtı'ndan yola çıkan mobil müzemiz Gence'den Bakü'ye uzanarak ortak tarihimizin ve ebedî kardeşliğimizin izini sürdü. Balkan ülkelerinin ardından şimdi de can Azerbaycan'a ulaşan mobil müze, iki kardeş ülkenin ortak yüreğinde aynı duyguyu yaşattı. Balkanlar'daki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşımızla buluşan müzemizde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladık. Ecdadımızın kahramanlık mirasını geleceğe taşımak, bizim için bir görevden öte gönül meselesidir" ifadelerini kullandı.