‎Çanakkale ruhu ve Ramazan bereketi Karabağlar’da buluştu

‎18 Mart 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirilen iftar yemeğine, Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Arda Soner Tatlı, Çok sayıda mahalle Muhtarı, Kızılay gönüllüleri ve Karabağlar sakinleri yoğun katılım gösterdi.



‎İftar öncesi ve sonrasında düzenlenen program, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Programın açılışında, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gönüllere dokunan Ebubekir Karaaslan Hocamız'ın okuduğu surelerin ardından, Murat Anlar seslendirdiği ilahilerle iftarın manevi atmosferini güçlendirdi. Gecede ayrıca, Hüseyin Bey tarafından gerçekleştirilen robot gösterisi özellikle çocukların büyük beğenisini toplarken, Şeref İncekara ve kıymetli evladının icra ettiği sema gösterisi ise izleyenleri mest etti.



‎Birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı programda bir konuşma yapan Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahrettin Yörek, "Bugün, Çanakkale ruhuyla yoğrulmuş aziz milletimizin evlatları olarak, Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. ‎‎Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Arda Soner Tatlı ise, "Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmamızı güçlendiren en önemli unsurlardır. Ramazan ayının ruhuna ve Çanakkale Zaferi'nin anısına yakışır bir program oldu. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

‎Programın sonunda, bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emeği olan Barış Mahallesi Muhtarı Erkan Çağın'a ve tüm ekibine teşekkür edildi. ‎Katılımcılar, şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken, tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Program, birlik ve beraberlik temennileriyle sona erdi. ‎‎Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahrettin Yörek, Ramazan ayı boyunca desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılara ve özveriyle çalışan Kızılay gönüllülerine ayrıca teşekkür ederek, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diledi.