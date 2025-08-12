Çanakkale yangın son dakika: Havadan ve karadan etkili müdahale! Çanakkale’deki orman yangınında son durum nedir?

Çanakkale yangın son durum gelişmeleriyle takip ediliyor. Bölge halkı ve çevredeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye'de takip edilen orman yangınları için yeni günde araştırmalar hız kazanmış durumda. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2. gün sabah saatlerinden itibaren 7 uçak, 6 helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandığını duyurdu. İşte, Çanakkale orman yangınında son dakika haberleri:
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde geçtiğimiz gün tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Çanakkale Valisi Ömer Toraman vatandaşları gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Dumandan etkilenenler sağlık kurumlarına yönlendirilirken tehdit altında olan yerleşim alanları kara ve deniz yoluyla tedbiren tahliye edildi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına karadan müdahale kesintisiz şekilde gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak, 6 helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandı. Şu an itibarıyla yerleşim yerleri için yakın bir tehlike bulunmamaktadır. Yangını kontrol altına almak için bütün ekipler sahada çalışıyor."
Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan ve kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü ulaşım sağlanan Çanakkale-Ezine kara yolu tekrar trafiğe açıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Yol tüm araçlar için trafiğe açılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca rüzgarın etkisiyle Çamtepe mevkisine ilerleyen alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla Turgut Reis Tabyası'na ulaşmadan durduruldu.
"Elektrik kesintisi nedeniyle içme suyu pompaları çalışmayan Kumkale ve civar köylerimize, arazözlerle içme suyu takviyesi yapılacak. İl Özel İdaresi ekiplerimiz müdahale ediyor"
"Gece boyunca karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahaleye devam edilmektedir. Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da müdahaleye başlayacaktır" şeklinde vatandaşları bilgilendiren Çanakkale Valisi Toraman, sabah saatlerinden itibaren hava müdahalesinin başladığını da bildirdi.
Orman işçileri, şiddetli rüzgara rağmen yangın söndürme çalışmalarını cansiparane sürdürüyor. Bölgede 9 uçak ve 10 helikopterle havadan, 69 arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile karadan olmak üzere toplam 685 personelin müdahalesi var.