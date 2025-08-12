Çanakkale yangın son dakika: Havadan ve karadan etkili müdahale! Çanakkale’deki orman yangınında son durum nedir?

Çanakkale yangın son durum gelişmeleriyle takip ediliyor. Bölge halkı ve çevredeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye'de takip edilen orman yangınları için yeni günde araştırmalar hız kazanmış durumda. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2. gün sabah saatlerinden itibaren 7 uçak, 6 helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandığını duyurdu. İşte, Çanakkale orman yangınında son dakika haberleri: