ÇANAKKALE YANGIN SON DAKİKA: Havadan ve karadan müdahale! Çanakkale orman yangınında son durum nedir?

Türkiye'nin pek çok noktasında sıcak hava etkisini artırırken, Çanakkale'den gelen orman yangını haberi gündemi sarstı. Tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yetkililer ve bölge halkı gerekli önlemleri almaya çalışıyor. İşte Çanakkale'deki yangının detayları ve bölgeden gelen son bilgiler...
ÇANAKKALE YANGIN SON DAKİKA: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE!
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında çıkan yangın, tarım arazisinde başlayarak kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Henüz nedeni belirlenemeyen yangına ilişkin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, ekipler hem kara araçlarıyla hem de hava araçlarıyla yoğun şekilde müdahale ediyor.
Yangın, küçükbaş hayvanların bulunduğu alanlara ve yerleşim birimlerine ulaşmadan önce hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Bu bölgede soğutma çalışmaları yapılırken tarım arazisinden sıçrayan orman yangını için de mücadele sürüyor.