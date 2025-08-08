Haberler Yaşam Haberleri ÇANAKKALE YANGIN SON DAKİKA: Havadan ve karadan müdahale! Çanakkale orman yangınında son durum nedir?
Giriş Tarihi: 8.8.2025 14:44

ÇANAKKALE YANGIN SON DAKİKA: Havadan ve karadan müdahale! Çanakkale orman yangınında son durum nedir?

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp sıçrayan ormanlık alana sıçrayan yangın için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde çıkan yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Peki, Çanakkale orman yangınında son durum nedir? İşte, Çanakkale yangın son dakika haberleri

ÇANAKKALE YANGIN SON DAKİKA: Havadan ve karadan müdahale! Çanakkale orman yangınında son durum nedir?

Türkiye'nin pek çok noktasında sıcak hava etkisini artırırken, Çanakkale'den gelen orman yangını haberi gündemi sarstı. Tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yetkililer ve bölge halkı gerekli önlemleri almaya çalışıyor. İşte Çanakkale'deki yangının detayları ve bölgeden gelen son bilgiler...

ÇANAKKALE YANGIN SON DAKİKA: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE!

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında çıkan yangın, tarım arazisinde başlayarak kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Henüz nedeni belirlenemeyen yangına ilişkin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, ekipler hem kara araçlarıyla hem de hava araçlarıyla yoğun şekilde müdahale ediyor.

ÇANAKKALE ORMAN YANGININDA SON DURUM

Geçtiğimiz gün Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesiyle durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yangın, küçükbaş hayvanların bulunduğu alanlara ve yerleşim birimlerine ulaşmadan önce hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Bu bölgede soğutma çalışmaları yapılırken tarım arazisinden sıçrayan orman yangını için de mücadele sürüyor.


